Mistænkt for FBI-angreb var aktiv på Trumps sociale medie

En mand, som torsdag døde under en konfrontation med politiet i den amerikanske delstat Ohio efter at have forsøgt at trænge ind i en FBI-bygning, lader til online at have udtrykt ønske om at dræbe FBI-agenter de seneste dage.

Indlæggene er skrevet, kort tid efter at tidligere præsident Donald Trumps Mar-a-Lago-hjem i Florida blev ransaget af FBI mandag.