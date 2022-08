Mand dræbt efter forsøg på at trænge ind på FBI-kontor i Ohio

Ifølge AP kædes manden sammen med et dødeligt angreb på den amerikanske kongresbygning 6. januar 2021.

Nyhedsbureauet skriver, at anonyme officielle kilder med kendskab til sagen fortæller, at manden menes at have befundet sig i den amerikanske forbundshovedstad i dagene op angrebet. Ifølge kilderne var han muligvis også til stede på dagen for angrebet i Washington D.C.

Ifølge AP hed den dræbte Ricky Shiffer og var 42 år. Han var hverken anklaget eller dømt for kriminelle handlinger i forbindelse med stormløbet mod Kongressen.