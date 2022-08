Justitsminister: Jeg godkendte beslutningen om at ransage Trumps hjem

USA’s justitsminister, Merrick Garland, bekræfter torsdag, at føderale agenter har foretaget en ransagning af Donald Trumps ejendom for at kunne fastslå, om den tidligere præsident ulovligt fjernede klassificerede dokumenter, da han forlod Det Hvide Hus.

Garland siger til journalister, at han godkendte beslutningen. Men han svarer ikke på spørgsmål fra journalisterne.