Det var et møde, der ikke var offentligt.

En talsmand for Letitia James siger, at hendes efterforskning har frembragt vigtige beviser på, at Trump og hans virksomhed, der driver hoteller, golfbaner og anden form for ejendom, har oppustet ejendommenes reelle værdier.

Det er gjort for at lettere at kunne sikre sig favorable lån. Men når de samme ejendomme er blevet rapporteret til skat, så er det sket til nedskrevne værdier.

Hvis det kan bevises, så er der tale om bedrageri.

Republikaneren Trump nægter at have gjort noget forkert. Han kalder undersøgelsen i New York for politisk motiveret, og at den støttes af ”Fake News” medier.

I sin erklæring henviser Trump også til forbundspolitiet FBI’s ransagning af hans hjem Mar-a-Largo i Florida mandag. Det er ikke oplyst, hvad man ledte efter.