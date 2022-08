Tidligere Twitter-ansat dømt for at spionere for Saudi-Arabien

Derudover har Abouammo været agent for Saudi-Arabien, ligesom at han har prøvet at skjule en betaling med forbindelser til en ansat ved den royale familie i landet.

Han er blandt andre forhold også kendt skyldig i hvidvaskning.

Ifølge anklageren var Abouammo rekrutteret af en af den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salmans tætte rådgivere. Her blev han bedt om at opsnuse information om kongerigets systemkritikere.

Ifølge anklagerne har Abouammo modtaget et ur samt mindst 300.000 dollar svarende til lidt over to millioner kroner fra en rådgiver tæt på kronprinsen.