Debatten om USA’s tidligere præsident Donald Trump har de seneste dage raset, efter at hans residens Mar-a-Lago i Palm Beach Florida er blevet ransaget af agenter fra det amerikanske forbundspoliti, FBI.

Nu viser det sig, at Trump, efter at have leveret flere flyttekasser med sensitivt materiale fra sin tid som præsident i Det Hvide Hus tilbage til de amerikanske myndigheder, stadig mistænkes for at tilbageholde sensitive dokumenter, der kan have betydning for USA’s nationale sikkerhed, skriver flere amerikanske medier.