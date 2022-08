Hvis der er en ting, der er lige så sikkert som amen i kirken, er det, at FBI-direktør, Christopher Wray, mandag har stået over for en af de vigtigste beslutninger i sit liv.

Det er nemlig ikke hverdagskost, at FBI ransager tidligere præsidenters hjem og slet ikke den tidligere præsident Donald Trumps hjem. Men mandag gik FBI altså linen ud og satte dermed gang i en strøm af konspirationer, der ifølge flere politiske kommentatorer kan gå hen og vise sig temmelig farlige.