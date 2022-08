FBI ransager tidligere præsident Donald Trumps hjem i Florida

I sin udtalelse er han vred over ransagningen, som han betegner som et regulært indbrud:

»De brød endda ind i mit pengeskab!« skriver han og fortsætter:

»Hvad er forskellen mellem dette og Watergate, hvor agenter brød ind hos Den Demokratiske Nationalkomité? Nu bryder Demokraterne omvendt ind i USA’s 45. præsidents hjem,« fortsætter han med henvisning til, at Demokraten Joe Biden i dag er præsident i USA.

Falske valgmænd

Det er tidligere kommet frem, at det amerikanske Justitsministerium i øjeblikket undersøger en helt specifik sag, der omhandler Trumps forsøg på at omgøre valgresultatet af præsidentvalget i 2020. I den sag skulle Donald Trumps rådgivere have indsat såkaldte falske valgmænd i flere af de såkaldte svingstater, hvor Trump under præsidentvalget i 2020 kun snævert havde tabt til Joe Biden.

Valgmændene er dem, der i sidste ende afgør, hvem der skal være præsident.

Der har flere gange tidligere været sager, hvor regeringsansatte i USA er blevet dømt eller har fået frataget deres sikkerhedsgodkendelser efter at have fjernet sensitivt materiale fra deres arbejdspladser i den amerikanske regering.

I 1999 annoncerede den amerikanske efterretningstjeneste CIA eksempelvis, at den havde frataget sikkerhedsgodkendelsen fra dens direktør John M. Deutch efter, at han på uforsvarlig vis havde håndteret sensitivt materiale på sin bærbare computer i sit eget hjem.

Natten til tirsdag citerer bl.a. New York Times en kilde for, at FBI i sagen om Trumps dokumenter har afhørt flere personer.

Sagen kommer frem efter den såkaldte 6. januar komité under Repræsentanternes Hus de seneste måneder under en række særdeles spektakulære høringer har forsøgt at afdække Trumps forsøg på at omgøre valgresultatet af præsidentvalget i 2020.

Bl.a. har stjernevidnet Cassidy Hutchinson forklaret, hvordan Trump vidste bedsked om, at hans støtter den 6. januar under angrebet på Kongressen var bevæbnet. Alligevel valgte Trump ikke at gribe før det var for sent, og Kongressen var blevet angrebet.

Cassidy Hutchinson var ansat under den tidligere stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows.

Afsløringerne har fået flere Demokrater til at presse på for, at Donald Trump også selv bliver anklaget i sagen. Men indtil videre har USA’s justitsminister, Merrick Garland, der afgør, om der skal rejses en sag mod Donald Trump, ikke udtalt sig, om det kommer til at ske.