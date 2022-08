Mand idømt livstid for hadforbrydelse mod sort jogger i USA

Travis McMichaels 66-årige far, Gregory McMichael, og deres nabo William Bryan er ligeledes dømt for drab. De blev i februar også kendt skyldige i at have angrebet Arbery på grund af hans hudfarve.

De to ventes at få deres straf senere mandag.

Under sidste års retssag om drabet hævdede de tre anklagede mænd, at de handlede i selvforsvar.

Arbery var løbet forbi deres indkørsel, og fordi der havde været flere indbrud i kvarteret, var de i deres gode ret til at skyde, lød forsvaret under retssagen.