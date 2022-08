Far og søn får livstid for hadforbrydelse mod jogger i USA

De blev således alle tre fundet skyldige i drabet ved en domstol i Georgia i november sidste år. Kun naboen, William ”Roddie” Bryan, som filmede drabet, har mulighed for at blive prøveløsladt på et tidspunkt.

De blev i februar også kendt skyldige i at have angrebet Arbery på grund af hans hudfarve.

Mandagens afgørelse faldt i en føderal sag, der handler om hadforbrydelse og bortførelse.

Under sidste års retssag om drabet hævdede de tre mænd, at de handlede i selvforsvar.

Arbery var løbet forbi deres indkørsel, og fordi der havde været flere indbrud i kvarteret, var de i deres gode ret til at skyde ham, lød forsvaret under retssagen.