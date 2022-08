1000 strandet på hotel i oversvømmet amerikansk nationalpark

Det oplyser parkmyndighederne i en pressemeddelelse.

Ingen er kommet til skade, men de 1000 personer har ikke kunnet forlade parken, fordi alle veje ind i og ud af Death Valley er blevet spærret.

Oversvømmelserne har også skubbet mange af bilerne ind i hinanden og lagt dele af hotellets faciliteter under vand.

De store vandmængder kom under tunge regnskyl. Over Furnace Creek, en by i Death Valley, faldt der ifølge talsmand for parkmyndighederne Amy Wines 37 millimeter. Det er lige under rekorden, som blev sat i 1988.