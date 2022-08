Borgere i Kansas stemmer for at bevare retten til abort

Vælgerne i den amerikanske delstat Kansas har stemt nej til en ændring i statens grundlov, der ville fjerne retten til abort.

Det viser en prognose fra Edison Research ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Vælgernes nej forhindrer Kansas’ konservative lovgivende forsamling i at gennemføre omfattende restriktioner for abort, uden at det strider imod statens grundlov.