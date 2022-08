Borgere i Kansas har stemt for at bevare retten til abort

Vælgernes nej forhindrer Kansas’ konservative lovgivende forsamling i at gennemføre omfattende restriktioner for abort, uden at det strider imod statens grundlov.

Kansas er en vigtig delstat i det midtvestlige USA, hvad angår abort. Kansas er nemlig omgivet af nogle af de mest restriktive stater på området: Missouri, Oklahoma og Arkansas.

Der er mange kvinder fra de tre stater, som rejser til Kansas for at få foretaget aborter. Derfor blev der også fra omkringliggende stater holdt nøje øje med udfaldet af afstemningen.