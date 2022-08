Graviditet i USA udløser skatterabat på 21.000 kroner

Loven gør, at ufødte fostre får samme juridiske rettigheder som fødte børn, når fostrets hjerterytme kan måles. Det er typisk efter seks uger.

Det er også herefter, at det er ulovligt at få en abort i delstaten. Loven har undtagelser for tilfælde af incest og voldtægt, hvis der er sket politianmeldelse.

Foreningen for Amerikanske Borgerrettigheder (Aclu) arbejder for at få loven blokeret, og mens den anerkender, at en skatterabat er kærkommen, henleder den opmærksomheden på, at det kan være farligt spil at betragte ufødte fostre som personer i loven.

- Vi går helt ind for tiltag, som støtter gravide gennem skatterabatter eller på andre måder. Det farlige og forvirrende er Georgias forsøg på at behandle et foster, selv fra helt tidligt i graviditeten, som en person med de samme rettigheder som den gravide, siger Julia Kaye, som er advokat ved Aclu.