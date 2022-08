Dog skulle organisationen have været i fremvækst under Ayman al-Zawahiris senere lederskab.

Første store angreb

Det er første gang at USA har foretaget et større angreb i Afghanistan siden Joe Biden sidste sommer på kaotisk vis trak de amerikanske styrker ud af det krigshærgede land. Dengang blev Biden kritiseret for med tilbagetrækningen at have mistet grebet bl.a. al-Qaeda i Afghanistan.

Af samme grund ses angrebet allerede nu som en stor sejr for Joe Biden.

Doktor Ayman al-Zawahiri var 71 år gammel og kom oprindeligt fra Egypten. Her stiftede han terrorgruppen Islamisk Jihad, der bl.a. arbejdede på at omstyrte den egyptiske regering. Siden flyttede Ayman al-Zawahiri til grænseområderne mellem Afghanistan og Pakistan, hvor han sammen med Osama Bin Laden op gennem 1980erne var med til at opbygge al-Qaeda som en af de farligste og mest potente terrorgrupper i verden.

USA har aldrig lagt skjul på, at det ønskede doktoren død.

Ifølge avisen New York Times var det ikke den amerikanske hær, der udførte angrebet men den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Al-Zawahiri er bl.a. blevet beskrevet som den islamiske terrorbevægelses chefideolog.