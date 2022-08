To er døde i stor skovbrand i Californien

Det er den hidtil største skovbrand i Californien i år. Den har indtil videre brændt et område på omkring 225 kvadratkilometer. Det er en smule mere end Møn.

Flere hundrede brandmænd er sat ind for at forsøge at få bugt med flammerne.

Mandag morgen lokal tid lød status, at nul procent af branden var inddæmmet.

Branden brød ud fredag. Den spreder sig hurtigt på grund af en kombination af kraftige vindstød og høje temperaturer.

To andre brande i samme region har i forvejen tvunget mindst 200 indbyggere til at forlade deres hjem.