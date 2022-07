Præsident Joe Biden er igen testet positiv for covid-19

Blandt andet havde han torsdag et langt telefonmøde med Kinas leder, Xi Jinping.

O’Connor forklarer Bidens nye positivtest med, at præsidenten er blevet behandlet med et covid-medikament, Paxlovid. Effekten af det betyder hos nogle coronaramte, at de atter kan teste positiv.

Af samme grund er der heller ikke behov for at behandle præsidenten yderligere, siger lægen.

Paxlovid er et antiviralt middel udviklet af Pfizer. Det skal beskytte den syge mod en forværring af sygdommen.

Præsidentens hustru, Jill Biden, blev for lidt over en uge siden testet negativ for virusset.