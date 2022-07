15 er døde i oversvømmelser i Kentucky

Han advarer indbyggerne i Kentucky om, at der venter nogle hårde dage forude. Og det kommer til at tage tid at genopbygge, siger guvernøren.

Fredag er der stadig varsler i kraft om nye oversvømmelser i dele af det østlige Kentucky samt i det nordøstlige Tennessee og det vestlige West Virginia.

Her ventes der mere regn fredag, og det kan få vandstanden i floder og andre vandløb til at stige yderligere. I forvejen er mange af dem løbet over deres bredder, oplyser USA’s vejrtjeneste.

Guvernøren tilføjer, at over 23.000 huse i Kentucky fortsat er uden strøm. Mange områder mangler også fortsat vand i hanerne.

Også andre steder i USA falder regnen tungt og forårsager oversvømmelser.