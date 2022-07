Kongressen har stemt ja til længe ventet støtte til mikrochips

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er hjælpepakken da også en sejr for præsident Joe Biden og resten af hans demokratiske partifæller frem mod midtvejsvalget, der finder sted i november. Her håber partiet at kunne holde fast i det politiske flertal.

Det er specielt i bilindustrien, at den globale chipmangel er begyndt at få økonomiske konsekvenser. Manglen er med til at forstærke en geopolitisk kamp om industriel magt mellem Kina og USA.

Forslaget blev godkendt i Repræsentanternes Hus kort efter, at Biden havde holdt et møde med Kinas præsident, Xi Jinping.