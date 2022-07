Mindst tre er døde i oversvømmelser i Kentucky

Mindst tre mennesker er omkommet i oversvømmelser i det østlige Kentucky i USA. Det oplyser delstatens guvernør, Andy Beshear, torsdag.

Dødstallet kan forventes at stige og nå op på et tocifret antal ofre. ”Et antal mennesker” har ingen hørt fra, mens andre venter på at blive reddet ned fra tagrygge, tilføjer guvernøren ifølge New York Times.