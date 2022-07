Coronafri Joe Biden beholder mundbind på de næste ti dage

USA’s præsident, Joe Biden, er testet negativ for coronavirus, efter at han blev konstateret smittet i sidste uge.

Både tirsdag aften og onsdag morgen lokal tid er den amerikanske præsident testet negativ i lyntest.

Det oplyser hans læge Kevin O’Connor i et notat. Lægen oplyser også, at præsidenten fortsat ikke har feber, og at han har så godt som ingen symptomer på smitte tilbage.