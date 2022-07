27/07/2022 KL. 11:55

For abonnenter

Her er de fire ting, som er værd at lægge mærke til i Trumps tale

Tirsdag var tidligere præsident Donald Trump tilbage i Washington D.C. for første gang siden sit valgnederlag i 2020. Her holdt han tale for tænketanken America First Policy Institute og kom med flere bemærkelsesværdige udtalelser. Her er de fire mest interessante pointer ifølge USA-ekspert Anders Agner.