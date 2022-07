Trump gentog løgne om 2020-valget på besøg i Washington

Talen skulle være en præsentation af den republikanske politik forud for midtvejsvalget i november, men endte ifølge The Guardian med at være en klassisk Trump-tale med udokumenterede påstande og angreb på demokraterne.

Få timer inden Trumps tale gav hans vicepræsident Mike Pence også en tale i Washington.

Ifølge CNN var Pence mere fokuseret på fremtiden end fortiden.

- Nogle personer fokuserer på fortiden. Men valg handler om fremtiden. Jeg tror på, at konservative må fokuseret på fremtiden for at vinde magten tilbage, sagde han.