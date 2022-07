Den er blevet døbt Oak Fire eller egetræsbranden, og den har hærget siden fredag, hvor den startede i byen Midpines i Mariposa County ved foden af Sierra Nevada-bjergene.

På tre døgn har flammerne spredt sig fra at dække 2 km2 til i skrivende stund at dække 73,2 km² - lidt mere end øen Tåsinge syd for Fyn.

Det fik