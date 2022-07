Biden: Trump støttede ikke politiet i stormløb mod Kongressen

Både Trump og DeSantis har flirtet med muligheden for at stille op mod Biden ved det kommende præsidentvalg i USA om to år.

8. november i år finder midtvejsvalget sted. Her vil det blive afgjort, om Biden og det demokratiske parti kan holde på kontrollen i Kongressen. Det bliver samtidig betragtet som Bidens styrkeprøve og kan give et pejlemærke om hans chancer for at blive fire år mere på posten som præsident.