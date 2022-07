Stabschef for Trumps vicepræsident har afgivet forklaring om stormløb

- Der var helt bestemt nogle personer, som på dum vis lod sig rive med til det, som skete 6. januar, men jeg synes ikke, det er fair at beskrive oprørerne, som patrioter, der blot gjorde brug af deres ytringsfrihed, siger han.

Stormløbet mod Kongressen sidste år viste sig i sidste ende at have dødelige konsekvenser. Mindst fem personer mistede livet, mens 140 politibetjente kom til skade under hændelsen.

Demonstranterne havde samlet sig uden for Capitol-bygningen, hvor Kongressen samles. Her demonstrerede de, fordi de mente, at Donald Trump havde tabt valget til Joe Biden på grund af valgsvindel.

Senere er det kommet frem, at Donald Trump så med på fjernsynet fra Det Hvide Hus. Mens demonstranterne stod uden for Capitol-bygningen, opfordrede han dem til at ”slås som bare fanden”.