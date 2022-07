Tre personer er dræbt under masseskyderi i canadisk forstad

Skyderiet fandt sted i morgentimerne lokal tid i byen Langley i den canadiske provins British Columbia.

Ifølge BBC kender politiet ikke motivet bag angrebet. Politiet har i tidligere meldinger oplyst, at det var hjemløse, der blev skudt.

Og det er blevet beskrevet, at den formodede gerningsmand menes at have gået bevidst efter hjemløse.

Politiet oplyser i den seneste udmelding ikke, om alle, der blev skudt, var hjemløse.

Skyderiet menes at have varet ved i flere timer. Borgere i området modtog omkring klokken 06.30 lokal tid en varsel om, at de skulle undgå at bevæge sig udenfor.