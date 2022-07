Der er ingen oplysninger om hverken gerningsmand eller motiv.

Det er blot et par uger siden, at et andet blodigt skyderi trak overskrifter. Her blev seks personer dræbt ved en 4. juliparade i en forstad til Chicago. Den formodede gerningsmand blev anholdt efter flere timers menneskejagt.

Også det skyderi fandt sted i en park.

Våbenlovgivningen i USA har de seneste måneder været til debat, ikke mindst efter en massakre på 19 skolebørn og to lærere 24. maj i Uvalde i Texas efterfulgt af et andet skyderi i Buffalo i New York. Her blev ti personer skudt og dræbt.