Amerikansk familie fundet skuddræbt i telt på campingplads

Da betjente nåede frem til stedet, fandt de tre personer, der var blevet skudt og dræbt, i et telt på campingpladsen.

Der er tale om 42-årige Tyler Schmidt, hans 42-årige hustru, Sarah Schmidt, og parrets seksårige datter, Lula Schmidt. Familien var fra Cedar Falls i Iowa.

En 23-årig mistænkt gerningsmand fra Nebraska blev senere fundet i et skovområde i nærheden. Han havde ifølge politiet skudt sig selv.

Motivet til drabene er endnu ukendt, men politiet formoder, at de tre var ofre for et tilfældigt angreb.