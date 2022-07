Coronasmittet Joe Biden er i bedring

Torsdag aften dansk tid blev den 79-årige Joe Biden testet positiv for coronavirus. Her lød det, at han havde ”meget milde symptomer”.

Dagen inden den positive test begyndte Biden at opleve træthed samt en løbende næse og en tør hoste fra tid til anden. De symptomer oplever han fortsat, lyder det fredag.

Videre siger lægen, at præsidenten reagerer godt på sin behandling. Han vil fortsat tage lægemidlet Paxlovid.

Det forventes at give ham ekstra beskyttelse mod mere alvorlige symptomer og er et antiviralt middel udviklet af Pfizer.