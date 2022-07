- Jeg er okay. Heldigvis lykkedes det mig at gribe hans håndled og holde ham et øjeblik, indtil andre tog sig af ham, siger Zeldin, som er tidligere officer i den amerikanske hær.

CNBC skriver, at det var tilhørere, som fik væltet overfaldsmanden om på gulvet, hvor han blev lagt i strips taget fra valgplakater. Kort efter ankom politi til stedet.

- Jeg er lettet over at høre, at Zeldin ikke kom noget til, og at den mistænkte er pågrebet. Jeg fordømmer denne voldelige adfærd, skriver New York-guvernør Kathy Hochul på det sociale medie Twitter.