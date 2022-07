Vidner: Trump fulgte med i stormløbet mod Kongressen på tv

Denne høring handlede især om, hvad den daværende præsident, Donald Trump foretog sig i de 187 minutter, der gik, fra at han holdt en tale for sine tilhængere, til at han sagde til dem, at de skulle gå hjem.

- Præsident Trump sad ved sit spisebord og så angrebet på tv, mens højtstående medlemmer af hans stab, hans nærmeste rådgivere og familiemedlemmer indtrængende bad ham om at gøre, hvad der forventes af en præsident, siger Elaine Luria, der er et af medlemmerne af udvalget.

Udvalget afspillede videoklip af vidneudsagn fra ansatte i Det Hvide Hus og sikkerhedspersonale, der fortalte om deres oplevelser af 6. januar 2021.