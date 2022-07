Joe Biden smittet med corona

Præsidenten er vaccineret og har fået to boosterstik ifølge Det Hvide Hus. Han bliver nu behandlet med lægemidlet, der bliver solgt under navnet Paxlovid. Det er et antiviralt middel udviklet af Pfizer.

Joe Biden vil ifølge meddelelsen fortsat passe sine opgaver på fuld tid, selv om han efter den positive test vil gå i isolation.

- Han har været i kontakt med medlemmer af staben i Det Hvide Hus over telefon, og han vil deltage i sine planlagte møder i Det Hvide Hus denne morgen (lokal tid, red.) via telefon og Zoom fra sin residens, skriver Det Hvide Hus.