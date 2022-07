17 kongresmedlemmer anholdt til abortdemonstration

- Vi foretog 35 anholdelser for trængsel, obstruerende og generende adfærd. Anholdelserne inkluderer 17 medlemmer af Kongressen, oplyser politiet.

Demonstrationen fandt sted tre uger, efter at højesteret i USA omstødte afgørelsen Roe v. Wade fra 1973, der gav folk ret til selv at vælge, om de vil have en abort.

- I dag blev jeg anholdt, mens jeg deltog i en aktion med civil ulydighed sammen med andre medlemmer af Kongressen, skriver Ilhan Omar, der repræsenterer staten Minnesota, på Twitter.

- Jeg vil fortsætte med at gøre alt i min magt for at slå alarm over angrebet på vores reproduktive rettigheder.