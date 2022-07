Civil skød gerningsmand efter masseskyderi med tre dræbte

Masseskyderiet fandt sted i et butikscenter i Greenwood, som ligger lidt uden for Indianapolis, der er Indianas delstatshovedstad og største by.

Ifølge lokalmediet Indianapolis Star blev yderligere to personer såret i skyderiet.

Jim Ison sagde efter hændelsen til pressen, at æren for at stoppe masseskyderen bør gå til den civile, som skød og dræbte ham.

- Dagens sande helt er den borger, som på lovlig vis var bevæbnet i spiseområdet, og som var i stand til at stoppe gerningsmanden, næsten lige så hurtigt, som han var kommet i gang med at skyde, siger Ison.