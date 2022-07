Tre amerikanske mænd renset efter over 20 år i fængsel

Det er chefefterforskerne på sagen fra 1995, Louis Scarcella og Stephen Chmil, der får skylden for, at de tre gav falske tilståelser.

Distriktsadvokaten siger, at efterforskerne pressede de tre mænd til at tilstå, og at de ignorerede faktuelle uoverensstemmelser i beviserne.

Louis Scarcella er flere gange blevet beskyldt for at presse mistænkte til tilståelser. Derfor begyndte man i 2013 at gennemgå mange af de sager, han arbejdede på, inden han gik på pension i 2000.

Han nægter selv at have begået fejl, men over et dusin domme i sager, han arbejdede på, er blevet omstødt.

Thomas Malik og James Irons har siddet fængslet siden 1995, mens Vincent Ellerbe blev prøveløsladt i 2020.