Den 69-årige Quintero blev anholdt i den nordlige stat Sinaloa af en enhed fra den mexicanske flåde, der deltager i de mexicanske myndigheders bestræbelser på at bekæmpe narkokarteller.

Han menes at være medstifter af det nu opløste narkokartel Guadalajara, og ifølge DEA indtager Quintero aktuelt en ledende rolle i det berygtede Sinaloa-kartel.

Historien om drabet på specialagent Camarena er dramatiseret i Netflix-serien ”Narcos: Mexico”.

I et interview i 2016 i nyhedsmagasinet Prosecco nægtede Quintero at have dræbt agenten.

Drabet på Camarena blev betragtet som hævn for, at han afslørede en enorm marihuana-produktion i Chihuahua.

I 2021 afgjorde en mexicansk domstol, at Quintero kunne udleveres til USA, hvis han skulle blive anholdt. USA’s justitsminister, Merrick Garland, siger, at han vil forsøge at få Quintero udleveret ”omgående”.

En bølge af vold, der relaterer sig til narkokarteller, har kostet over 340.000 mennesker livet i Mexico, siden regeringen i 2006 indsatte militæret i krigen mod kartellerne.