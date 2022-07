USA's Secret Service anklaget for at slette sms'er om stormløb

Bennie Thompson, som er formand for det såkaldte 6. januar-udvalg, kalder den påståede sletning ”bekymrende”.

- Hvis der er en måde, vi kan genskabe sms’erne på, om man vil, så gør vi det, siger han.

Stormløbet fandt sted 6. januar 2021. Tidligere præsident Donald Trump havde i flere uger forinden turneret rundt med påstande om, at han var blevet franarret sejren i det amerikanske præsidentvalg i 2020 på grund af valgsvindel. Ekspræsidenten har aldrig fremlagt nogen form for dokumentation for den påståede svindel.

Over 140 politibetjente kom til skade, da de forsøgte at forhindre Trump-tilhængere i at trænge ind i Kongressen. Stormløbet fandt sted, kort tid efter at Trump havde talt til sine tilhængere.