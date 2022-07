Det amerikanske midtvejsvalg finder sted tirsdag den 8. november.

Adspurgt direkte, om han stiller op til præsidentvalget om to år, svarer Trump, at han ”allerede har truffet den beslutning”.

Avisen The Washington Post skrev for nylig, at Trump angiveligt vil lancere sin kampagne i september, således at han kan nå at samle sine tilhængere inden midtvejsvalget, hvor Republikanerne håber at genvinde flertallet i Kongressen.

Til The Washington Post sagde en politisk rådgiver, at han mener, at oddsene for, at Trump lancerer sin kampagne inden midtvejsvalget, er bedre end to til en.