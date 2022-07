10-årig pige måtte rejse til nabostat for at få abort efter voldtægt

En mand fra den amerikanske delstat Ohio er tiltalt for at have voldtaget en 10-årig pige, som efterfølgende måtte rejse til en anden delstat for at få foretaget en abort.

Det kom frem under et retsmøde i Franklin County i Ohio onsdag, hvor en efterforsker fortalte, at den 27-årige mand havde indrømmet at have voldtaget pigen mindst to gange.