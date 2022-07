13/07/2022 KL. 20:30

Trump-rådgiveren John Bolton med vild udtalelse: »Jeg har været med til at planlægge kupforsøg«

Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, den mangeårige militærmand John Bolton, fortalte i går i et interview, at han ikke mente, at stormen på Kongressen den 6. januar 2021 var et planlagt kupforsøg. Forklaringen: Han kendte til kupforsøg, for han har nemlig selv været med til at planlægge dem.