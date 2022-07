Trump forsøgte angiveligt at kontakte vidne fra kongreshøring

- Lad mig gøre det klart endnu en gang: Vi tager ethvert forsøg på at påvirke vidneudsagn meget alvorligt, sagde Cheney ifølge The Guardian.

Hvis justitsministeriet får beviser, som peger på, at Donald Trump har forsøgt at påvirke vidneudsagn i undersøgelsen af stormløbet mod kongresbygningen 6. januar sidste år, kan anklagerne indlede en straffesag mod den tidligere præsident.

Det er ikke første gang, at spørgsmålet om vidneintimidering bliver rejst i forbindelse med udvalgsarbejdet.

Under udvalgets sjette høring i juni fortalte Liz Cheney, at mindst to vidner havde fortalt, at de var blevet kontaktet af Trump-allierede, som havde opfordret dem til at forblive loyale over for den tidligere præsident, når de talte med efterforskere.