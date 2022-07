USA nedsætter gruppe til at beskytte kvinders abortrettigheder

Højesterets afgørelse med seks stemmer mod tre har sendt chokbølger gennem hele USA, hvor 26 delstater enten med sikkerhed vil eller anses for at ville forbyde abort.

Samtidig er der delstater, som ønsker at gøre det sværere for kvinder at rejse til andre stater og få foretaget en abort.

Ifølge justitsministeriet vil taskforcen holde øje med enhver lovgivning, der ”svækker kvinders mulighed for” at søge hjælp i andre delstater, hvor abort fortsat er lovligt.

Præsident Joe Biden har erkendt, at hans muligheder for at handle i forhold til abortrettigheder er begrænsede.