Skovbrand hærger i nationalparken Yosemite i Californien

Over 500 store redwood-træer er i farezonen, men der er ikke kommet meldinger om, at træerne er beskadiget - heller ikke den 3000 år gamle Grizzly Giant.

Der er installeret et sprinklersystem for at holde træerne fugtige. Brandfolkene håber, at den jævne strøm af vand og kontrollerede afbrændinger af buskads og krat nær træerne vil holde flammerne væk.

Årsagen til den såkaldte Washburn-brand er ved at blive efterforsket. Flammerne var søndag spredt over et område på knap 6,7 kvadratkilometer.

Temperaturen ventes at stige til over 30 grader de kommende dage, men vinden ventes ikke at tage til i styrke.