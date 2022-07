Toårig mistede forældre i skyderi: Donationer strømmer ind

Ifølge politiet beskød gerningsmanden de intetanende deltagere i en 4. juliparade i Highland Park fra et tag. Derefter flygtede han fra stedet forklædt i kvindetøj, men nogle timer senere blev han anholdt af en politipatrulje. I bilen havde han en semiautomatisk riffel.

Den 21-årige mistænkte person er foreløbigt tiltalt for syvdobbelt drab. Han vil sandsynligvis også blive sigtet for at have såret en lang række personer under skyderiet.

Manden har erkendt sig skyldig i skyderiet. Til politiet har han oplyst, at han overvejede et andet masseskyderi i Madison, der er hovedstaden i staten Wisconsin, skriver NBC News.