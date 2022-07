Mistænkt for masseskyderi nær Chicago har tilstået angrebet

Han skød mod menneskemængden fra et tag. Syv mennesker er døde som følge af angrebet, mens 47 blev såret.

Ifølge politiet affyrede gerningsmanden over 70 skud.

Robert E. Crimo står umiddelbart over for en straf på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

Ifølge flere myndigheder havde Crimo planlagt sit angreb i flere uger.

Mindst to gange inden skyderiet havde han været i myndighedernes søgelys. Det skete ved indrapporteringer om, at han truede med at begå selvmord eller udøve skade på andre personer.