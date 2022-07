USA's Senat vil undersøge, om TikTok deler brugerdata med Kina

TikTok har afvist anklagen ad flere omgange. Senest i en kommentar til det franske nyhedsbureau AFP.

- Vi har talt åbent om vores arbejde med at begrænse adgangen til brugerdata på tværs af regioner, og i vores brev til senatorerne i sidste uge var vi meget klare i spyttet om vores proces med at begrænse adgangen i endnu højere grad gennem vores arbejde med Oracle (softwarevirksomhed, som TikTok lejer amerikanske servere ved, red.), siger en talsmand for TikTok.

- Som vi gentagne gange har sagt før, har TikTok aldrig delt amerikanske brugerdata med den kinesiske regering, ligesom at vi heller ikke ville gøre det, hvis den bad om det.