Mistænkt i masseskyderi i USA står til livslang indespærring

I 2019 blev politiet tilkaldt til hans bolig af et familiemedlem, som havde oplyst, at han truede med at ”dræbe alle” i huset.

Politiet konfiskerede 16 knive, en daggert og et sværd, men der var på det tidspunkt ingen tegn på, at han havde skydevåben.

Efter at have beskudt en stor menneskemængde mandag i Chicago-forstaden Highland Park fra et tag efterlod gerningsmanden en riffel på stedet og flygtede forklædt i kvindetøj for at skjule sin identitet og undgå at blive pågrebet.

- Han faldt i et med alle de andre, da de løb omkring, næsten som om han også var en uskyldig tilskuer, sagde vicepolitichef Christopher Covelli tidligere tirsdag på et pressemøde.