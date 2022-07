Norsk selskab vil dække abortudgifter for ansatte i USA

Det betyder i praksis, at USA’s 50 delstater selv kan bestemme, om abort skal være lovligt eller ej.

- Vi mener, at kvinders ret til selv at bestemme over eget liv og helbred er en grundlæggede rettighed og en forudsætning for ligestilling, siger Ola Morten Aanestad, der er pressetalsmand for Equinor.

I forvejen har en række store selskaber i USA i kølvandet på den omstridte afgørelse i højesteret sagt, at de vil dække rejseudgifter for kvindelige medarbejdere, som eventuelt vil rejse til andre stater for at få en abort.