Fem er dræbt og 24 såret ved skyderi mod en 4. juli-parade i en forstad til Chicago.

Paraden på USA’s nationaldag blev beskudt i en park i Chicago-forstaden Highland Park, meddeler det lokale politi på Twitter.

Paraden blev brat standset af skud - kun ti minutter efter at den var begyndt.

- Hundredvis af mennesker satte i løb for at komme i sikkerhed, skriver The Chicago Sun-Times.